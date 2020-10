Elisabetta Gregoraci è tornata a sparare a salve contro il suo ex marito, Flavio Briatore, svelando i motivi per cui avrebbe chiesto il divorzio.

Nella casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci è tornata a sparare a salve contro il suo ex marito (e padre di suo figlio Nathan Falco) Flavio Briatore. I due si sono lasciati nel 2017, e nel reality show la showgirl ha rivelato i veri motivi dietro la separazione.

Gregoraci contro Briatore: i motivi

A tre anni dal discusso divorzio da Flavio Briatore (con cui sembrava aver mantenuto ottimi rapporti) Elisabetta Gregoraci ha iniziato a rivelare tutti i motivi che l’avrebbero spinta a separarsi dall’imprenditore, padre di suo figlio Nathan Falco. La showgirl è arrivata anche a confessare in diretta che l’allora marito l’avrebbe lasciata da sola al funerale di sua madre perché troppo impegnato con la sua discoteca: “Mi trascurava molto.

E’ successa una cosa che mi ha fatto rimanere male. Mia mamma è morta e il giorno del funerale mi ha lasciata sola e se ne è andato perché se ne doveva andare in discoteca. Io da quel giorno non l’ho più perdonato”, ha confessato la showgirl, che nei giorni scorsi ha dichiarato di aver sacrificato la propria carriera e la propria giovinezza per stare accanto al marito.

Briatore – che nel frattempo è guarito dal Coronavirus – ha replicato personalmente alle dichiarazioni dell’ex moglie rilasciando un’intervista a Selvaggia Lucarelli, in cui ha affermato: “Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok”, ha affermato l’imprenditore, aggiungendo anche che la Gregoraci avrebbe potuto rinunciare al suo assegno di mantenimento se proprio voleva essere coerente con se stessa.