Voci di corridoio sostengono che Elisabetta Gregoraci potrebbe presto ritirarsi dal Grande Fratello Vip: la ultime indiscrezioni sulla showgirl

Incredibili indiscrezioni su Elisabetta Gregoraci sono emerse nelle ultime ore. A sostenerle è stato nello specifico Francesco Chiesa Soprani, ex manager della soubrette calabrese. Se tutto è chiaramente ancora da dimostrare, le parole dell’uomo, riportate dal settimanale “Nuovo” di Riccardo Signoretti, sono comunque interessantissime.

Il presunto ex collaboratore della Gregoraci sostiene difatti che la 40enne non avrebbe nemmeno dovuto partecipare al Grande Fratello Vip. Parla poi addirittura di un accordo tra la lei e l’ex marito Flavio Briatore, supponendo peraltro che possa essere vicina al ritiro.

Gregoraci vicina al ritiro?

Soprani ha svelato che Elisabetta Gregoraci avrebbe fatto un accordo con Briatore in merito alla sua partecipazione al GF Vip. In esso la showgirl si sarebbe impegnata a non fare il nome dell’imprenditore e quindi a non parlare di lui.

Finora, come abbiamo potuto vedere, la presentatrice ha invece parlato del suo ex marito, ad esempio nel racconto del funerale di sua madre.

L’ex manager di Elisabetta ha infine rincarato la dose aggiungendo che presto la donna potrebbe addirittura ritirarsi dal reality con la scusa della mancanza del figlio.

Molte sono dunque le indiscrezioni su di lei che si susseguono una dietro l’altra. Saranno tutte fandonie o ci sarà un fondo di verità?