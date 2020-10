Federico Fashion Style, compleanno vip a Roma: è polemica

Federico Fashion Style ha festeggiato il suo 31esimo compleanno con un party da vip, ma sui social è scoppiata la bufera.

Federico Fashion Style ha festeggiato il suo 31esimo compleanno in stile animalier a Roma, con una lussuosa festa con tanto di amici vip. A causa delle misure restrittive imposte per l’emergenza Coronavirus gli ospiti dell’hair stylist sarebbero stati meno di quelli che lui avrebbe voluto, ma sui social è scoppiata comunque una polemica.

Federico Fashion Style: il compleanno

Federico Fashion Style ha spento 31 candeline con un party in un noto locale romano. Alla festa a tema “animalier” – come dimostrato da alcuni video circolati sui social – avrebbero presenziato solo alcuni degli amici più intimi dell’hair stylist, che per ovvie ragioni legate all’emergenza Coronavirus ha dovuto rinunciare a fare una festa con troppi invitati. Sui social c’è però chi ha notato che nel locale sarebbe stata presente comunque molta gente, e che molte persone ballavano vicine e senza rispettare il distanziamento necessario a scongiurare l’aumento dei contagi.

La questione ha sollevato una bufera in rete, ma per il momento Federico Fashion Style ha preferito non replicare.

Alla festa – insieme agli altri ospiti vip – era ovviamente presente una delle migliori amiche di Federico Lauri, ovvero Valeria Marini.

La showgirl stellare è anche la madrina di battesimo della figlia dell’hair stylist, e da sempre è una delle più assidue frequentatrici del suo salone di bellezza.