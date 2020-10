Il feeling tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci è innegabile: i due si sono scambiati un intenso abbraccio al GF Vip.

Al Grande Fratello Vip l’intesa tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sembra sempre più evidente, e dopo uno sfogo dell’ex gieffino la showgirl si è stretta a lui con un tenero abbraccio.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo: l’abbraccio

Sfogandosi in diretta tv Pierpaolo Pretelli ha manifestato la sua nostalgia del figlio, i sensi di colpa nel non potergli essere accanto durante i primi giorni di scuola e infine il fatto di trovarlo cresciuto una volta uscito dal GF Vip.

A consolarlo ci ha pensato Elisabetta Gregoraci che, sebbene abbia imposto dei paletti per quanto riguarda il suo feeling con l’ex velino, è sempre più evidentemente attratta da lui. La showgirl ha abbracciato Pretelli e ha cercato di consolarlo sussurrandogli parole dolci. Benché Pierpaolo le abbia aperto il suo cuore, per il momento Elisabetta Gregoraci continua a restare sulle sue e non è chiaro se si abbandonerà presto o tardi ai suoi sentimenti per l’ex velino.

Suo marito Flavio Briatore intanto – con cui la Gregoraci ha avuto un acceso botta e risposta dalla casa del reality show – le ha fatto recapitare una lettera, chiedendole di aspettare il suo ritorno a casa per placare e finalmente chiarire le loro divergenze. I due si sono separati nel 2017 e dopo la storia con Briatore la Gregoraci ha avuto unicamente una liaison (con Francesco Bettuzzi, anch’essa naufragata). Prima di entrare al GF Vip la showgirl aveva confessato di trovare difficile innamorarsi di nuovo, ma a sorpresa il suo feeling con Pierpaolo è stato evidente a tutti fin dai primi giorni.