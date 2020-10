Tra le coppie protagoniste di Temptation Island quella formata da Francesca e Salvo. Ecco cosa è successo

Alessia Marcuzzi è tornata in onda con la quarta puntata di Temptation Island che ha già riservato un bel po’ di sorprese Tra le coppie protagoniste del programma quella formata da Francesca e Salvo, ecco cosa è successo.

Temptation Island, Francesca e Salvo

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island, Francesca vede un video in Salvo fa una confessione che la ragazza non si aspettava. “Come dico sempre, l’amore non basta, ed è così sì. Tu sei innamorato, ma se non vanno le robe, hai proiezioni di vita future contrastanti, non ha senso. Uno può sopravvivere, ma, a un certo punto, deve vivere. Io ho una, a lavoro, che è una f…a assurda mi rompe i c…i dal primo all’ultimo minuto della giornata”.

Per poi aggiungere: “Io, delle volte, esco di casa che dico “c…o, ora di nuovo”, capisci? Cioè, me lo dice esplicitamente viene e ti stuzzica, ti tocca però, che devi fare?”.

Visualizza questo post su Instagram La confessione di Salvo che Francesca non si aspettava. #temptationisland Un post condiviso da TEMPTATION ISLAND (@temptationisland.fan) in data: 7 Ott 2020 alle ore 2:46 PDT

Dal suo canto Salvo vede dei filmati in cui Francesca dice: “Per me se vuole può andare”. Parole che non sono piaciute a Salvo, che dal suo canto ha commentato: “Io peso le parole, e queste le metto sulla bilancia”. Rientrato nel villaggio si infuria e sferra un pugno a un’anta dell’armadio. Poi rivolgendosi ai suoi compagni d’avventura afferma: “Ora mi ritengo single“.