GF Vip, Elisabetta su Pierpaolo: “Non è scattata la scintilla”

Nel corso dell’ottava puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha chiamato Pierpaolo Pretelli in confessionale per parlare del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci. Ecco cosa è successo.

Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci

Nel corso della settimana Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una bellissima sorpresa.

un aereo ha sorvolato l’appartamento di Cinecittà con il seguente messaggio: “Sei l’epicentro del mio terremoto“. Elisabetta Gregoraci, visibilmente emozionata, ha detto ai compagni che in realtà quella frase è il nome del gruppo di Whatsapp con le sue amiche.

Sempre nel corso della settimana, però, lei ha gelato il rapporto con Pierpaolo Pretelli affermando: “Non voglio che mio abbracci perché poi da casa pensano che siamo in flirt e non è così.

Non c’è nulla tra di noi e non può esserci perché io sono innamorata fuori dalla casa”. Pierpaolo è restato in silenzio.

Immagini che sono state mostrate nel corso dell’ottava puntata all’ex velino di Striscia la notizia, con Signorini che ha invitato Pretelli a chiedere alla Gregoraci la verità sulla loro storia. Messi uno di fronte all’altro, quindi, la Gregoraci ha spiegato che “Non è scattata la scintilla”. Alla domanda del conduttore, se ad inviarle il messaggio sia stato il rapper Mr.

Rain, inoltre, l’ex moglie di Flavio Briatore ha smentito, dichiarando di ascoltare solamente le sue canzoni e di averlo conosciuto a Battiti Live, ma tra i due non ci sarebbe niente di più.