Gf Vip, Guenda Goria e il mistero del fidanzato segreto

Guenda Goria nasconde un fidanzato segreto? Secondo indiscrezioni sarebbe legata a un uomo più grande di lei, di nome Telemaco.

Guenda Goria ha un fidanzato? Nella casa del Grande Fratello Vip la figlia di Maria Teresa Ruta sembra essere sempre più vicina a Massimiliano Morra ma, secondo indiscrezioni, qualcuno la starebbe aspettando fuori dalla casa.

Guenda Goria: il fidanzato

Per il momento Guenda Goria non ha rivelato nulla sulla sua vita privata e alla domanda “sei fidanzata” avrebbe risposto con un vago “ni”.

Secondo indiscrezioni però la figlia di Maria Teresa Ruta sarebbe fidanzata eccome: il fidanzato in questione si chiamerebbe Telemaco, sarebbe più grande di lei e i due si sarebbero conosciuti in vacanza, pochi mesi prima che iniziasse il GF Vip. Sarà vero?

Stando ai rumor in circolazione l’uomo in questione sarebbe separato e avrebbe dei figli. La storia d’amore con Guenda sarebbe recente, ma non per questo non importante: nella casa del GF Vip la giovane conduttrice è spesso scoppiata a piangere e c’è chi si chiede se le sue lacrime non fossero proprio indirizzate al fidanzato.

Tra lei e Morra sembra esser sbocciato qualcosa al GF Vip, ma al momento l’attore – già travolto dal clamore suscitato dalle confessioni fatte da Adua Del Vesco – ha messo a freno la vicenda.

Guenda è la figlia maggiore di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Nella casa del GF Vip la conduttrice è entrata insieme alla madre con cui, nonostante le divergenze, ha sempre avuto un forte legame. Guenda svelerà finalmente la verità dietro la sua vita privata?