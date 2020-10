La cantante statunitense Lizzo ha mostrato ai fan le sue smorfie di dolore mentre era intenta a cercare di togliere un copricapezzolo.

La cantante statunitense Lizzo ha postato sui social un video in cui mostra le sue smorfie di dolore mentre tentava di togliersi di dosso un copricapezzolo a forma di fiore. Il video ha rapidamente fatto il giro del web.

Lizzo: il copricapezzolo non si stacca

“Anteprima dei miei contenuti esclusivi per i soli fan”, ha scritto sarcastica la cantante. In tante, tra le sue fan via social, hanno espresso la loro solidarietà a Lizzo (specie coloro che hanno provato un copricapezzolo). Lizzo è nota in tutto il mondo per la sua battaglia a favore della body positivity e in particolare nei testi di molte delle sue canzoni la cantante ha voluto affrontare i temi dell’accettazione di sé, la diversità e il colore della pelle.

Nata a Detroit il 27 aprile 1988, Lizzo è l’artista che ha ottenuto un maggior numero di Grammy Awards nel 2020 (ben 8). Di recente la cantante si è esibita al concerto benefico organizzato da Lady Gaga Togheter at Home, realizzato in piena emergenza Coronavirus. Lizzo ha all’attivo tre album ed ha recitato nel film Hustlers (insieme alle colleghe Jennifer Lopez, Cardi B, Constance Wu, Keke Palmer, Julia Stiles, e Lili Reinhart).