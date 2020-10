Indie Jungle, un viaggio nella musica dal vivo su Sky Arte: gli ospiti

Con Frah Quintale, Fulminacci, Coma Cose, La Rappresentante di Lista, Gazzelle, Ghemon, Eugenio in via di Gioia e tanti altri, ha inizio Indie Jungle.

I grandi cantanti del panorama indie italiano, che scalano classifiche musicali e lanciano continue, nuove, tendenze, si fanno conoscere al grande pubblico. Per conoscere i propri idoli basta sintonizzarsi con Indie Jungle, il nuovo programma di approfondimento musicale in onda su Sky Arte.

La trasmissione propone 12 puntate monografiche per altrettanti concerti. Esclusive serate alla scoperta delle sonorità e delle storie degli artisti coinvolti, attraverso un accurato racconto che rende questi live anche dei veri e propri mini documentari.

Frah Quintale, Fulminacci, Calibro 35, Coma Cose sono alcuni degli artisti indie protagonisti di Indie Jungle. Partecipano anche La Rappresentante di Lista, ospite anche di Sanremo 2020, Gazzelle, Ghemon, Eugenio in via di Gioia, Colapesce e Dimartino, Selton, Lucio Corsi, Lucio Leoni, che lo scorso maggio ha presentato il suo nuovo album, “Dove sei pt.1”.

Voci straordinari ed eterogenee che delineano un quadro importante dell’attuale panorama musicale.

Indie Jungle su Sky Arte: il programma

Gli autori della musica indie italiana si raccontano attraverso interviste inedite e si esibiscono in esclusive session musicali. Indie Jungle va in onda su Sky Arte da sabato 17 ottobre alle ore 20.30 e sarà disponibile anche on demand e in streaming su Now tv. La puntata integrale sarà visibile persino sul video portale di Sky per tutta la settimana successiva alla messa in onda.

Nella difficoltà del momento, in cui l’emergenza sanitaria paralizza il mondo della musica e dello spettacolo, il format rilancia il mondo dei live e propone sullo schermo l’esperienza di un intero concerto dal vivo, riproponendo un momento di condivisione a distanza. Gli spettatori non resistono alla voglia di incontrare i propri idoli ed emozionarsi con loro.

Gli artisti, invece, voglio tornare a fare musica insieme ai fan. Così Sky Art (canali 120 e 400) offre uno spazio in cui nomi della scena italiana realizzano una speciale performance dedicata al pubblico, che purtroppo non può ancora divertirsi prendendo parte a concerti dal vivo.

Ideato e scritto da Massimiliano De Carolis e Fabio Luzietti, Indie Jungle è stato prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte, Atcl e Spazio Rossellini. Ed è proprio nello studio di questo polo musicale, a Roma, che sono stati registrati i concerti.

Indie Jungle si apre con l’esibizione di Frah Quintale, in onda il 17 ottobre. Una settimana dopo, il 24 ottobre, è il turno di Fulminacci. Ai Calibro 35 è dedicata la serata del 31 ottobre, quella del 7 novembre è per i Coma Cose. La Rappresentante di Lista ci sarà il 14 novembre, Gazzelle il 21. Il 28 novembre si esibirà Ghemon, il 5 dicembre arrivano gli Eugenio in via di Gioia. Bisognerà aspettare sette giorni per scatenarsi sulle note di Colapesce Dimartino, in onda il 12 dicembre, mentre Selton ci sarà il 19 dicembre. Per Lucio Corsi e Lucio Leoni bisognerà aspettare il prossimo anno, in onda rispettivamente il 9 e il 16 gennaio.