Giulia Salemi torna a far parte del cast del Grande Fratello Vip. La donna è già pronta per rientrare nella Casa.

Il Grande Fratello Vip sta ottenendo un grande successo, ma dopo l’abbandono improvviso di Flavia Vento, in molti si sono chiesti chi avrebbe preso il suo posto. Sono tanti i nomi che sono stati rivelati come possibili nuovi concorrenti di questa edizione del GF Vip e, tenendo conto che la finale sarà a Febbraio 2021, è molto probabile che vedremo moltissimi nuovi ingressi.

Il nome che è stato fatto da Giornalettismo e che sembra essere ufficiale è: Giulia Salemi!

Giulia Salemi al GF Vip

Il momento di scoprire quale concorrente sostituirà a tutti gli effetti Flavia Vento è arrivato. Si tratta di Giulia Salemi, volto molto conosciuto dagli appassionati del Grande Fratello Vip. Giulia è pronta per rientrare nella Casa più spiata d’Italia, dove in passato aveva anche trovato l’amore. Giornalettismo ha svelato che Giulia Salemi è già arrivata a Roma e probabilmente farà il suo ingresso in Casa già nella puntata di lunedì 19 Ottobre, anche se non è ancora stato confermato.

L’influencer ha già partecipato alla terza edizione del programma ed è riuscita a resistere nella casa per ben 71 giorni. Giulia è stata una concorrente molto amata di quell’edizione e in tanti si erano appassionati alla storia d’amore con Francesco Monte, iniziata proprio all’interno del reality. La Salemi è pronta ad entrare nella Casa e portare un po’ di scompiglio. Potrebbe essere una notizia molto piacevole (oppure no) per Tommaso Zorzi, con cui ha sempre avuto una forte amicizia che negli ultimi tempi si era un po’ rovinata.