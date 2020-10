La ex moglie di Eros Ramazzotti ha confessato di essere positiva al Coronavirus e di avere diversi sintomi.

Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, è positiva al Coronavirus. I contagi da Covid continuano ad aumentare in Italia. La Campania, la Lombardia, il Lazio e il Piemonte per il momento sono le regioni più colpite, tanto che il governo sta lavorando ancora per applicare nuove misure anti-Covid per contenere la diffusione dei contagi.

Diversi personaggi famosi hanno dichiarato di essere risultati positivi. Tra questi, Marica Pellegrinelli.

Marica Pellegrinelli è sintomatica e ha voluto spiegare ai suoi follower su Instagram quali sintomi la stanno tormentando e come ha scoperto di avere il Covid. La modella ha dato l’annuncio tramite il suo profilo, con diverse storie Instagram in cui ha annunciato di aver contratto il Coronavirus e di non essere asintomatica.

Ha trascorso due giorni molto difficili, con forti emicranie e dolore alle ossa, oltre ad una fortissima nausea. “Sono risultata positiva al tampone. Spero di dare un po’ di positività. Ho avuto due giorni con forte mal di testa, nausea ed ossa rotte. Sono riuscita subito ad isolarmi” ha spiegato l’ex moglie di Eros Ramazzotti.

La donna aveva fatto il test sierologico ma era risultato negativo. Visti i sintomi non si è fidata dell’esito e ha deciso di effettuare anche un tampone.

Durante un’intervista rilasciata a settembre, la donna aveva svelato che anche i suoi genitori avevano contratto il Coronavirus. “Non è stato facile, mia nonna anche ha avuto il Covid ed ha perso un fratello. Però vedo nei bergamaschi una grande voglia di vivere ora” aveva dichiarato la modella.