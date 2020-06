Marica Pellegrinelli vola in Sicilia: “Negativa al test sierologico”

Marica Pellegrinelli ha rischiato una vera e propria bufera per le sue foto in Sicilia prima del 3 giugno, ma ha presto replicato.

Marica Pellegrinelli è volata in Sicilia per uno shooting fotografico e tra spiagge da sogno e foto in bikini è stata travolta da un’ondata di polemiche da parte dei fan, che le hanno chiesto come avesse fatto a lasciare Milano prima della riapertura delle regioni. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha spiegato tutto nel dettaglio.

Marica Pellegrinelli in Sicilia: le foto

Come sempre le foto della bellissima Marica Pellegrinelli hanno fatto il pieno di like sui social, ma in tanti non hanno mancato di sollevare polemiche all’indirizzo dell’attrice, chiedendole come avesse fatto a raggiungere la Sicilia poco prima del 3 giugno, data della riapertura delle regioni a seguito del lock down per il Coronavirus. “Non sono qui in vacanza, anche se sembra. Sono molto fortunata perché sto lavorando in un posto meraviglioso per una campagna che era stata contrattualizzata e programmata prima dell’emergenza Covid. Ci hanno dato i permessi e ora siamo qua… A poco a poco torneremo tutti alla normalità… Siamo tutti negativi ai test sierologici che abbiamo fatto 48 ore prima di partire”, ha svelato la modella.

Ogni dubbio dei fan è stato dunque messo a tacere e l’attrice ha fugato ogni incertezza a proposito della sua presunta violazione delle norme vigenti.

La modella, da poco tornata single dopo il matrimonio con Eros Ramazzotti e una fugace liaison con Charley Vezza, sarebbe pronta per godersi i mesi estivi insieme ai suoi due grandi amori: i figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria.