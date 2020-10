Gf Vip, Tommaso Zorzi: “Devo fare pace con Aurora Ramazzotti”

Al GF Vip Tommaso Zorzi ha ammesso di non poter cantare i brani di Ramazzotti finché non fare pace con Aurora.

Nella casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi si è rifiutato di cimentarsi in un brano di Eros Ramazzotti durante il karaoke affermando che prima avrebbe dovuto fare pace con la figlia del cantante, Aurora Ramazzotti, con cui avrebbe avuto una discussione.

Tommaso Zorzi e Aurora: le parole

Che Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti fossero amici è cosa nota, ma di recente i due avrebbero litigato. A svelare i motivi dietro la lite è stato lo stesso influencer, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip. Zorzi infatti si sarebbe rifiutato di cantare un brano del padre di Aurora, Eros Ramazzotti, affermando di dover prima fare pace con lei. A detta di Zorzi i rapporti tra lui e la figlia di Michelle Hunziker si sarebbero freddati dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus: Aurora infatti ha trascorso la quarantena con la famiglia e il fidanzato, Goffredo Cerza.

Zorzi si sarebbe sentito trascurato dalla sua amica.

“Ho un carattere di m***a”, ha detto a proposito della loro discussione, ammettendo di aver litigato: “quando sento che vengo un po’ messo da parte…succede questo. Ma giustamente lei ama molto il ragazzo con cui sta. Poi lei è sempre stata fidanzata, non con la stessa persona, ma ha sempre avuto qualcuno. Ho anche un rapporto con Michelle che è pazzesco”, ha affermato l’influencer.

Aurora “accetterà” il “mea culpa” di Zorzi? Al momento via social la ragazza non si è espressa sulla vicenda, ma a quanto pare Tommaso non vedrebbe l’ora di rappacificarsi con lei.