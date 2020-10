Il magnate Hormoz Vasfi ha chiesto un risarcimento alla modella Sara Croce pari a 1 milione di euro.

Il magnate e petroliere Hormoz Vasfi avrebbe chiesto un risarcimento pari a 1 milione di euro a Sara Croce, che insieme alla sua famiglia avrebbe stretto una liaison con l’imprenditore milionario unicamente per trarne profitto.

Sara Croce e Hormoz Vasfi: la denuncia

Stando a indiscrezioni l’ex Bonas di Avanti un Altro, Sara Croce, avrebbe avuto una liaison con il milionario Hormoz Vasfi, il quale le avrebbe fatto causa chiedendole un risarcimento di 1 milione di euro (pari ai beni di cui lei e la sua famiglia avrebbero beneficiato grazie al rapporto intessuto con lui). Sempre stando ai rumor a tale proposito il magnate avrebbe già depositato in tribunale l’atto di citazione tramite un prestigioso studio di milano.

Sara Croce commenterà la notizia?

Hormoz Vasfi è già balzato agli onori della cronaca rosa per una presunta liaison con l’influencer Taylor Mega (che a seguire ha smentito per prima il rapporto). Sara Croce quest’estate è uscita allo scoperto con Giamarco Fiory (mentre precedentemente era stata legata ad Andrea Damante, in quel periodo single dopo la rottura da Giulia De Lellis) e tra i due sembra che le cose procedano a gonfie vele.

Per il momento l’influencer non ha commentato i rumor e le indiscrezioni circa la causa milionario che Vasfi avrebbe intentato contro di lei e sembra che i due abbiano avuto una liaison nell’estate del 2019. Dopo il clamore suscitato dalla vicenda Sara Croce dirà qualcosa in merito alla vicenda? Per il momento sui social tutto tace.