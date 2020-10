Gianni Sperti si è scontrato con uno dei protagonisti di Uomini e Donne che, umiliato, ha deciso di lasciare lo studio tv.

Gianni Sperti è andato su tutte le furie e si è lasciato scappare una parolaccia contro uno dei protagonisti di Uomini e Donne. Come lui anche Tina Cipollari si è infuriata, e il malcapitato ha finito col lasciare lo studio.

Gianni Sperti furioso: la lite

A Uomini e Donne Patrizia e Daniel sono stati al centro di un acceso scontro culminato con la frase di Daniel: “Mi fai schifo”. L’intero parterre e gli opinionisti si sono scagliati contro Daniel per la frase, e in particolare Gianni è andata su tutte le furie dicendo: “Sei tu che fai schifo”. Anche Tina Cipollari si è scagliata contro Daniel affermando che non è così che ci si rivolge a una donna, e a quel punto Daniel – non ha trovato supporto neanche da parte del pubblico dello show – ha deciso di lasciare lo studio televisivo.

Gianni Sperti, furente, avrebbe detto: “Uomo di m***a” ed è da escludersi che Daniel tornerà “tra le grazie” degli opinionisti dello show. In futuro chiederà scusa a Patrizia per quanto da lui affermato durante la lite?

Finora gli opinionisti di Uomini e Donne non avrebbero ben visto i comportamenti di Daniel nei suoi confronti, e sui social in molti si sono scagliati contro di lui durante la loro frequentazione. In passato il dating show è stato scenario di diverse discussioni tra i protagonisti del programma e non è la prima volta che Gianni Sperti e Tina si esprimono a male parole contro alcuni di essi.

Persino Maria De Filippi in alcune occasioni è arrivata a dover mandar via alcuni dei protagonisti del dating show per i loro comportamenti incresciosi.