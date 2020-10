Andrea Zelletta si è raccontato a Massimiliano Morra rivelando alcuni dei momenti più difficili del suo passato.

Nella casa del Grande Fratello Vip Andrea Zelletta si è confessato con Massimiliano Morra rivelando alcuni dei momenti più difficili da lui vissuti in passato, prima di sfondare nel mondo della moda e della tv.

Andrea Zelletta: la confessione

Andrea Zelletta si è confessato con Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip raccontandogli alcuni dei periodi più complessi vissuti da lui in passato quando, giovanissimo, avrebbe accettato qualsiasi lavoro pur di potersi mantenere da solo.

“Non volevo che i miei genitori mi mantenessero e facevo qualsiasi lavoro, anche in discoteca, pur di pagare da solo l’affitto”, ha dichiarato il fidanzato di Natalia Paragoni mentre Morra concordava con lui sul fatto di essere molto simili, visto che entrambi verrebbero da famiglie umili. Oggi il modello ha trovato la felicità accanto a Natalia Paragoni, che lui al GF Vip ha definito “la donna della sua vita”.

Benché al Grande Fratello Natalia possa aver avuto più di un motivo per ingelosirsi finora ha dimostrato di essere serena e solidale con il fidanzato, che del resto la ama alla follia. In merito ai presunti flirt di Zelletta e alle sue affermazioni su altre coinquiline del reality show la modella ha dichiarato: “Nella Casa l’ho visto a proprio agio si è relazionato bene con le donne, anche quelle anziane. Dayane che si spoglia? Non mi dà fastidio, Andrea fa il modello ed è abituato ad avere donne bellissime accanto, vede cu*i ogni giorno”, ha affermato a tal proposito Natalia.