Secondo indiscrezioni Mario Balotelli farà il suo ingresso nella casa del GF Vip il 23 ottobre.

Stando a un rumor diventato sempre più insistente in rete Mario Balotelli entrerà nella casa del Grande Fratello Vip il 23 ottobre per andare a trovare suo fratello Enock. Finora i due si sarebbero sentiti ben 3 volte dall’inizio del programma, fatto che non ha mancato di far storcere il naso a qualche fan del reality show.

Balotelli al Gf Vip: i dettagli

A quanto pare Mario Balotelli sarà uno dei volti più attesi della puntata del 23 ottobre al Grande Fratello Vip. La voce sulla sua partecipazione non è stata ancora confermata, così come non è chiaro se il calciatore prenderà parte al programma in veste di nuovo concorrente o semplice ospite. Tra i fan del reality show qualcuno ha storto il naso alla notizia dell’ingresso di Balotelli nel programma visto che lui e suo fratello Enock avrebbero già parlato ben 3 volte da quando lo show ha avuto inizio.

Al contrario di Enock ci sono concorrenti, come la contessa Patrizia De Blanck, che finora non hanno ricevuto né telefonate né incontri con i loro cari (e in particolar modo con la figlia Giada, di cui la contessa ha espresso nostalgia).

In molti sui social si chiedono come mai e se è vero che Balotelli prenderà parte alla nuova diretta del GF Vip. Al momento nessuna conferma è giunta dal diretto interessato, e in tanti si domandano cosa potrebbero avere da dirsi lui e suo fratello Enock Barwuah, che secondo qualcuno non avrebbe espresso appieno se stesso nella casa del reality show.