Una precisa esternazione di Elisabetta Gregoraci al Gf Vip in merito all'ammontare del suo patrominio ha scatenato il caos sui social

Tra i vipponi più in vista della quinta edizione del Grande Fratello c’è sicuramente Elisabetta Gregoraci. Se all’inizio del reality era emersa per la sua liaison con Pierpaolo Pretelli, nelle scorse ore l’ex moglie di Flavio Briatore è tornata a far parlare di sé.

Durante una chiacchierata con altri coinquilini, la donna si è infatti lasciata scappare una frase che ha scatenato le ire dei fan sui social. Tale frase riguarda nello specifico l’ammontare del suo patrimonio.

Elisabetta Gregoraci scatena il caos online

Chiaramente si tratta di una cifra da capogiro, che ha subito scatenato il delirio sul web. In seguito alla separazione dal noto imprenditore, la showgirl continua di fatto a percepire un consistente mantenimento per sé e per loro figlio Nathan Falco.

Questo, pertanto, le consente di mantenere un tenore di vita alquanto elevato. Ecco dunque che in un discorso con gli altri Vip, Elisabetta è intervenuta con estrema nonchalance affermando di essere in possesso di un milione e duecento mila euro. Dopo aver pronunciato tale frase, non c’è stata nessuna reazione evidente da parte degli altri compagni di gioco, mentre online si è invece scatenato il caso.

Molte persone hanno infatti considerato l’esternazione di Elisabetta Gregoraci di cattivo gusto.

Altri utenti la reputano peraltro non così semplice e genuina come si vorrebbe far credere. A tale proposito, nelle ultime ore su Twitter sono apparsi diversi messaggi dove ci si chiede come sia possibile provare simpatia per una donna come lei.