Marta Flavi, il tradimento di Maurizio Costanzo: “Ora ringrazio”

Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, ha svelato alcuni retroscena sul tradimento del conduttore con l'attuale moglie, Maria De Filippi.

Marta Flavi è stata sposata con Maurizio Costanzo e la storia tra i due si sarebbe bruscamente interrotta quando lei scoprì il tradimento del celebre conduttore e Maria De Filippi. Oggi la conduttrice ha svelato alcuni retroscena su quel periodo.

Marta Flavi: il tradimento di Maurizio Costanzo

Come hanno anche confermato Maurizio Costanzo e sua moglie Maria De Filippi l’inizio della loro storia non fu affatto semplice. Il loro amore era tenuto da entrambi segreto, specie perché lui era sposato e perché lei all’epoca lavorava per lui. Oggi a svelare alcuni retroscena riguardanti il tradimento messo in atto da Maurizio Costanzo nei confronti dell’allora moglie, è stata proprio la diretta interessata, Marta Flavi, che ha raccontato la sofferenza di quel periodo e la sua visione della vicenda oggigiorno.

“Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei”, ha affermato, ma riguardo a come vedrebbe oggi la cosa ha aggiunto: “Ringrazio Maria per avermelo portato via”.

Nel salotto di Mara Venier è stata la stessa Maria De Filippi a svelare che la Flavi avrebbe scoperto di esser stata tradita quando per caso alzò la cornetta del telefono mentre all’altro capo lei e Maurizio Costanzo stavano parlando.

“All’epoca eravamo amanti, siamo stati scoperti ed è stata fatta una scelta, o stiamo insieme o ci separiamo. Quando fummo scoperti, c’erano implicazioni familiari, perché nessuno sapeva nulla, io lavoravo per lui ed avevo paura”, ha dichiarato la conduttrice.