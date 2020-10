Jessica Mazzoli contro Barbara D’Urso: “Non mettete in mezzo Lara”

Jessica Mazzoli è tornata a scagliarsi contro Barbara D'Urso per un servizio dedicato a Morgan e alle sue figlie.

Jessica Mazzoli si è sfogata via social contro Live – Non è la D’Urso che in un servizio avrebbe dipinto Morgan come un padre presente per le sue tre figlie (compresa quella avuta con la Mazzoli, Lara).

Jessica Mazzoli contro la D’Urso

“Non mettete in mezzo Lara”, così si è sfogata Jessica Mazzoli, replicando contro un servizio di Live – Non è la D’Urso dove il suo ex, Morgan, verrebbe dipinto come un bravo padre per le figlie. “Non riesco più a trattenermi, mi sono rotta il c***o è inutile che mandate video dove dite che Morgan fa il padre con Lara. Un video dove Lara scendeva dallo scivolo nel momento dello sfratto e dal quel giorno, sapete benissimo che lui non l’ha più vista, quindi basta.

Se dovete dire che fa il padre, dite che fa il padre delle altre figlie della mia certamente non lo fa e non perché glielo impedisco io ma perché se ne sbatte il cavolo”, ha dichiarato la cantante in una serie di stories via social.

Che i rapporti tra lei e Morgan non siano idilliaci è cosa nota, e più volte la Mazzoli ha attaccato pubblicamente (così come l’altra ex del cantante, Asia Argento) il padre di sua figlia Lara, che a suo dire non avrebbe mai provveduto al mantenimento e sarebbe sempre stato un padre assente.

Di recente contro Morgan si è scagliato anche il fidanzato della cantante, Diablo Baby, che ha accusato l’ex leader dei Bluvertigo di aver inviato messaggi “sconci” alla sua fidanzata.