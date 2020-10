Dopo aver preso parte a Temptation Island Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono pronti a fare il grande passo? Secondo i rumor sì.

Antonella Elia è Pietro Delle Piane sono in procinto di sposarsi? La coppia è “sopravvissuta” a Temptation Island e secondo indiscrezioni molto presto potrebbero esserci i fiori d’arancio per i due.

Antonella Elisa sposa Pietro?

Dopo la travagliata rottura e poi il clamoroso ritorno di fiamma con Pietro Delle Piane, Antonella Elia potrebbe aver messo da parte i propri timori e, secondo i rumor in circolazioni, decidere di sposarsi.

Al momento sulla questione non ci sono conferme ma Pietro Delle Piane non ha mai nascosto che gli sarebbe piaciuto sposare la showgirl (che invece si era detta sempre contraria alle “etichette”, compresa quella del matrimonio. Ora che il ritorno di fiamma è avvenuto e ora che la showgirl ha finalmente ritrovato la serenità prendendo parte come opinionista al Grande Fratello Vip, le voci in merito a dei presunti fiori d’arancio con Pietro si sono fatte sempre più insistenti.

Dopo la loro partecipazione a Temptation Island in tanti avevano mostrato di non condividere la decisione di Antonella di tornare insieme all’ex fidanzato. A quanto pare la sua decisione attualmente sarebbe irremovibile, e contro ogni pronostico le cose tra lei e Pietro Delle Piane sembrano procedere davvero per il meglio. I due avevano avuto qualche battibecco anche al GF Vip, dove si era sparsa la voce che lui l’avesse tradita.

La showgirl confermerà le voci in merito ai fiori d’arancio? Sui social in tanti sperano di sì, ma per il momento sulla questione tutto tace.