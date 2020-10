Con l'approssimarsi della festa di Halloween, il Grande Fratello ha deciso di mettere alla prova i vipponi dando loro un compito da urlo

Il party più agghiacciante e mostruoso dell’anno si avvicina! Così, in occasione di Halloween, il Grande Fratello ha deciso di mettere alla prova la resistenza alla paura dei concorrenti. Stefania Orlando e Massimiliano Morra hanno radunato tutti i loro compagni in salotto per leggere un preciso comunicato letteralmente da brivido.

“Vipponi, Halloween si avvicina e il Grande Fratello ha avvistato un fantasma nella Casa, con indosso uno strano cappello… Lo avete visto anche voi?”. I gieffini sono stati dunque chiamati a ignorare a ogni costo lo “spettro”, mentre chi non sarebbe riuscito nell’intento avrebbe a sua volta rivestito i panni del fantasma della Casa.

Gli inquilini hanno subito accettato con entusiasmo la sfida lanciata loro dal GF, mentre il primo vip a indossare il cappello è stata niente meno che Elisabetta Gregoraci.

Tra risate e gag, il copricapo è poi passato di “testa in testa”, mettendo in scena siparietti anche molto divertenti, come quello tra Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi:

"Sono SIMONEEEEE"👻😂 #GFVIP

Nel mentre, si fa sempre più accesa l’attesa dei nuovi Vip chiamati a entrare nella magione di Cinecittà.

Dopo la notizia della possibile positività al Covid di uno di loro, si aspetta ora di vedere le altre due Celebrities alle prese con le frizzanti dinamiche della Casa più spiata d’Italia.