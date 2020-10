Dopo la denuncia nei confronti di Tommaso Zorzi, Serena Enardu ha rivolto nuove accuse anche ad Andrea Zelletta e Francesco Oppini

Dopo l’intenzione palesata sui social, Serena Enardu è passata all’azione. Pare infatti che l’ex gieffina abbia realmente denunciato Tommaso Zorzi in seguito a quelli che secondo lei sono stati dei veri e propri insulti nei suoi confronti avvenuti nella Casa del Grande Fratello Vip.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha peraltro dichiarato durante una recente intervista di averne da dire anche contro Francesco Oppini e Andrea Zelletta. La sarda ha inoltre tirato in ballo le dichiarazioni di Alice Fabbrica sull’ex tronista attualmente fidanzato con la bella Natalia Paragoni.

Serena Enardu pronta a tutto

Serena Enardu ha dunque dichiarato di aver depositato il video che vede coinvolti Oppini e Zorzi, in attesa di capire se ci sono i presupposti per procedere con un’eventuale causa.

Secondo lei, i due attuali concorrenti del reality di Canale 5 “hanno usato dei termini dispregiativi nei confronti di una donna”. Infine ha precisato come lo stesso Andrea Zelletta, pieno di “scheletri nell’armadio”, si sia permesso di giudicarla con comportamenti intollerabili per nessuna ragione al mondo.

TOMMASO CHE IMITA LA ENARDU MA CHI LO FA COME LUI #gfvip pic.twitter.com/UcdTqpxZmH — 不忘 (@yilingirl) October 22, 2020

Nel mentre, interrogata in merito alla recente vittoria di Pago a Tale e Quale Show, Serena ha preferito non rispondere alla domanda su un eventuale ritorno di fiamma con il cantante. Con l’occasione l’ex tronista ha però sottolineato di essere pronta per una possibile partecipazione a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.