Con un post sui social, Ornella Vanoni ha comunicato ai fan di essere risultata positiva al coronavirus: le parole dell'artista milanese

Ornella Vanoni è risultata positiva al Covid-19: lo ha comunicato lei stessa con un post sul suo profilo ufficiale Instagram. Nel messaggio la si vede a letto completamente avvolta nelle coperte, in uno scatto quasi ironico a testimonianza delle sue buone condizioni di salute.

Come spiegato nella stessa didascalia, l’amatissima cantante ha infatti precisato: “Mi ha presa! Sto bene”, rassicurando così tutti i suoi fan e ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Mi ha presa ! Sto bene . #ornellavanoni #coronavirus #covid_19 Un post condiviso da Ornella Vanoni (@ornellavanoniofficialpage) in data: 29 Ott 2020 alle ore 2:02 PDT

Solo qualche giorno fa la cantante aveva personalmente commentato la situazione critica dei contagi che ha stravolto la sua Milano.

“Mi viene da piangere” aveva sottolineato, mentre sempre suo profilo Instagram era apparso uno scatto del Pirellone illuminato con la dicitura: “State a casa”. La foto è peraltro nota per essere stata l’emblema della pandemia durante i giorni più duri della scorsa primavera.

L’artista 86enne è del resto molto legata alla sua città, per questo ha voluto diramare un importante messaggio inerente il cosiddetto coprifuoco. Ornella Vanoni ha peraltro ricordato che anche durante la guerra, da lei vissuta, c’era il coprifuoco e tutti sapevano cosa fare. Bisognava infatti spegnere tutte le luci per evitare che il nemico li bombardasse: “adesso siamo in guerra”, ha concluso amaramente la cantante.