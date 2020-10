Dopo essersi sottoposta al tampone anti Covid, Mara Venier ha deciso di rivelarne l'esito direttamente sui social

Mara Venier ha spesso palesato il proprio timore in merito alla precaria situazione del Coronavirus nel nostro Paese così come in tutto il mondo. Come precisato dalla diretta interessata, la sua paura nasce dal fatto di trovarsi in un’età avanzata e pertanto maggiormente a rischio.

Inoltre ricordiamo che nei mesi scorsi suo marito Nicola Carraro ha avuto una grave polmonite, pertanto chiaramente la presentatrice è tornata a preoccuparsi enormemente anche per lui. Per tale motivo la popolare zia Mara ha deciso di sottoporsi al tampone anti-Covid, svelando poi direttamente sui social l’esito dell’esame.

Mara Venier dopo il tampone

Molti sono i personaggi dello spettacolo che hanno annunciato la propria positività al virus, da Gerry Scotti a Marracash, solo per citare i più recenti.

Pertanto anche Mara Venier ha deciso di sottoporsi al tampone per fugare ogni possibile dubbio. La rivelazione dell’esito è così apparsa pochissime ore fa sul profilo ufficiale Instagram della conduttrice Rai, conquistando l’interesse di moltissimi fan. Dopo un saluto particolare al collega Carlo Conti, anche lui risultato positivo al Covid, la frizzantissima 70enne veneta ha dunque rassicurato tutti, sottolineando di essere negativa.