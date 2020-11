i vip nella casa del Grande Fratello hanno deciso di lanciare un appello per far sì che la nomination di Paolo Brosio venga annullata.

A poche ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Paolo Brosio è finito in nomination forzata al GF Vip per aver rivelato “troppo” ai concorrenti del reality show. I concorrenti hanno deciso di lanciare un appello per cercare di far annullare la nomination.

L’appello per la nomination di Brosio

Maria Teresa Ruta ha lanciato l’idea per un appello che potesse far sì che la nomination di Paolo Brosio venisse annullata o, quantomeno, che il pubblico da casa non lo votasse. La showgirl si è infatti detta dispiaciuta del fatto che Brosio sia stato punito dal programma per aver messo a parte i concorrenti dei nuovi ingressi del reality show. Brosio aveva anche detto loro che il programma sarebbe proseguito per tutto dicembre, fatto che aveva allarmato Elisabetta Gregoraci (la quale si è detta intenzionata ad uscire prima per poter trascorrere il Natale con suo figlio, Nathan Falco).

“Volevo proporre che ognuno di noi voti in segreto con un “si” o un “no” per provare a chiedere in puntata, laddove possibile, di togliere la nomination a Paolo Brosio. So che c’è un televoto aperto e che nessuno di noi è d’accordo. Però proviamo a votare, non facciamolo palesemente perché ognuno ha il proprio pensiero. Se siamo tutti d’accordo andiamo in confessionale e chiediamo”, ha proposto Maria Teresa Ruta agli altri concorrenti del GF Vip.

Il reality show intanto ha annunciato che verranno presi provvedimenti anche contro Andrea Zelletta, che dopo aver lasciato temporaneamente la Casa è rientrato e ha rivelato a Elisabetta Gregoraci la probabile entrata di Selvaggia Roma all’interno della casa.