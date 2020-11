Patrizia De Blanck ne ha avute da ridire a Paolo Brosio, che continua a sostenere di voler uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip

Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Paolo Brosio si è duramente lamentato degli autori del reality. Il giornalista non ha risparmiato nemmeno il padrone di casa Alfonso Signorini, minacciando peraltro di lasciare la casa. Subito Elisabetta, Andrea e Pierpaolo hanno cercato di calmare il toscano, che ha poi cambiato idea decidendo di restare.

Il conduttore del reality ha però assistito allo sfogo di Brosio, precisando che se non si sente a suo agio è libero di andarsene quando vuole.

Paolo Brosio ripreso dalla contessa

Manco a saperlo, nelle scorse ore Paolo ha nuovamente detto di voler lasciare il gioco. Questa volta, ad ogni modo, nello sfogo del coinquilino è intervenuta Patrizia De Blanck, che è sbottata di fronte alle nuove lamentele. La contessa si è così letteralmente scagliata contro Brosio dicendogli che ha stufato con le sue minacce: “Cosa cavolo stai dicendo? […] Rompi solo le scatole e diventi un insopportabile rompicavolo.

Basta con ‘sti ragionamenti che te ne vai a casa. Cos’è? Una minaccia del ciufolo?”.

La contessa ha poi sottolineato come ognuno di loro ha dei momento di down, ma non per questo ogni volta minacciano di voler tornare a casa. “Mi incavolo e non posso più sentire queste minacce. […] Noi non rompiamo le scatole come te, non puoi più dire queste cose”. L’ex naufrago sembra dunque aver preso il posto di Tommaso Zorzi, quando all’inizio del gioco continuava a ripetere di voler scappare dalla casa più spiata d’Italia.