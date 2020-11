Dopo una lite tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta ha rivelato un retroscena sulla contessa davvero singolare

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 è scoppiato un nuovo litigio tra Stefania Orlando e Patrizia De Blanck. Tutta ha avuto inizio quando la contessa ha deciso di lavarsi i capelli e farsi la tinta. Fino a poco fa, del suo look si era occupata Matilde Brandi, tuttavia essendo stata quest’ultima eliminata, ecco che Stefania si era offerta di aiutarla.

La presentatrice ha così ricordato alla nobildonna il loro impegno di bellezza, ma la sua precisazione fatta ad alta voce in giardino ha mandato su tutte le furie la De Blanck.

Visualizza questo post su Instagram Qualcuno ha perso le staffe… 💥🔥 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 4 Nov 2020 alle ore 6:39 PST

La donna ha di fatto iniziato a inveire contro la compagna di gioco, portando addirittura la Orlando alle lacrime. Rifugiatasi dunque in camera da letto, Stefania è stata poi raggiunta da Rosalinda Cannavò e da Maria Teresa Ruta, che hanno subito cercato di consolarla. La frizzante torinese ha quindi rivelato a Stefania il motivo per cui la contessa si sarebbe infuriata in quel modo. “Non vuole che si sappia che si lava poco“, ha infatti commentato Maria Teresa all’orecchio della Orlando, ma la frase, seppur sussurrata, è stata ugualmente captata dai fan del programma.

Inutile dire che i commenti sui social si sono sprecati, mentre molti continuano a ritenere non più sostenibili le offese di Patrizia all’interno della Casa del GF Vip.