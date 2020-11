Adua Del Vesco si è sfogata contro Patrizia De Blanck, che le continuerebbe a dare della maleducata al GF Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip Adua Del Vesco si è sfogata contro la contessa Patrizia De Blanck, che a suo avviso avrebbe continuato a nominarla senza motivazioni plausibili.

GF: Adua contro Patrizia

A quanto pare la tensione è alle stelle tra Adua Del Vesco e la contessa De Blanck, anche se per il momento l’attrice non si darebbe spiegazione del fatto che la contessa continui a nominarla.

“Mi sono stancata di Patrizia. Dall’inizio mi tormenta dandomi della maleducata. Ci sta che siamo in un gioco, ma io ho una famiglia e passare per maleducata e cafona non è bello. Ha un accanimento ingiustificato perché non le ho fatto niente”, ha dichiarato la giovanissima attrice sulla più anziana concorrente.

Nei giorni scorsi la contessa avrebbe tentato di darle “lezioni di etichetta”, fatto che ad Adua ha dato piuttosto fastidio.

Ad esempio la Contessa ha preteso che Adua spostasse dal salone una bottiglia da cui aveva bevuto attaccando la bocca, e a seguire proprio la contessa aveva preteso (ottenendola) che gli altri concorrenti le dicessero se avesse ragione o meno nei confronti della Del Vesco. Le due arriveranno a un chiarimento? Per il momento la giovane attrice sembra godersi l’amicizia con Dayane Mello, che nonostante tutto è l’unica che le continua a restare accanto.

Di recente la modella brasiliana è persino arrivata a dire di essersi innamorata di Adua, con cui continuerebbe a scambiarsi baci bollenti. Le due hanno anche fatto credere a Paolo Brosio di aver avuto un rapporto intimo, e il concorrente è corso a dirlo agli altri prima di accorgersi di esser stato preso in giro.