Il televoto del Grande Fratello Vip è stato annullato: un concorrente rischia la squalifica.

La puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda venerdì 6 novembre si preannuncia scoppiettante. La produzione, infatti, ha annullato a sorpresa il televoto che vedeva a rischio eliminazione Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini, Paolo Brosio, Massimiliano Morra e Stefania Orlando. Le motivazioni non sono ancora note.

Nelle precedenti puntate, tuttavia, ciò era accaduto poiché per un concorrente era scattata la squalifica. Non è da escludere, dunque, che questo possa essere l’ennesimo caso.

La nota della produzione

La produzione, nella nota in cui annuncia l’annullamento del televoto, ha parlato dell’arrivo nel corso della puntata di venerdì 6 novembre di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.

“Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.

Nella puntata di domani, Venerdì 6 Novembre, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati“, si legge.

Le ipotesi

Gli appassionati del Grande Fratello Vip in queste ore si sono sbizzarriti a comprendere a quale concorrente possa essere indirizzato il provvedimento disciplinare e quale sia il motivo. A differenza delle altre volte (ad esempio la bestemmia di Denis Dosio oppure l’insulto razzista di Fausto Leali), infatti, non c’è stata una plateale violazione del regolamento.

L’ipotesi più acclarata, al momento, è che uno dei concorrenti abbia violato il patto di segretezza.

Un colpevole in questo senso potrebbe essere il neo-entrato Paolo Brosio, che era già stato punito per questa ragione finendo in nomination. I coinquilini, tuttavia, avevano richiesto al Grande Fratello che gli venisse tolta tale punizione poiché loro stessi lo avevano spinto a raccontargli cosa accade al di fuori della casa più spiata d’Italia. La stessa colpa potrebbe avere Andrea Zelletta, che recentemente è uscito dal reality show per motivi personali ed è successivamente rientrato.

Altri, invece, ritengono che ad essere punita possa essere la contessa Patrizia De Blanck, la quale più volte ha avuto delle uscite poco educate e gentili nei confronti di diverse persone, coinquilini e non solo.