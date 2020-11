Nella casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha ricevuto un messaggio che sembrerebbe esser stato scritto dalla sua presunta misteriosa fiamma.

Nella casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha ricevuto un altro messaggio aereo dal presunto fidanzato misterioso, Rio. La conduttrice ha come sempre affermato che a inviarglielo sarebbero state due amiche.

GF Vip, l’aereo per la Gregoraci

Un secondo aereo per Elisabetta Gregoraci è volato sopra la casa del Grande Fratello Vip.

“Charlotte e Luce”, era scritto sul messaggio, con la “r” di Charlotte evidenziata in rosso. Elisabetta Gregoraci si è sbrigata a spiegare che il messaggio le sarebbe stato inviato da due sue amiche, Charlotte e Luce per l’appunto, ma in tanti hanno notato la R evidenziata in rosso che, secondo alcuni, sarebbe proprio riconducibile al presunto fidanzato della showgirl, Rio, che la starebbe aspettando a Montecarlo. Come se non bastasse una volta ricevuto il messaggio aereo la showgirl ha ringraziato entusiasta e ha detto a favore delle telecamere: “Grazie ragazze, quando esco andremo a Parigi per il nostro weekend”.

In tanti credono che Parigi, meta romantica per eccellenza, sia stata nominata da Elisabetta Gregoraci proprio come “messaggio in codice” al presunto e misterioso fidanzato che la starebbe aspettando fuori dalla casa. Nel frattempo al GF Vip si sono raffreddate sempre di più le cose tra la showgirl e Pierpaolo, che dopo l’ultima diretta ha affermato di voler dare un taglio al rapporto d’amicizia sbocciato con lei al GF Vip.

Elisabetta Gregoraci e l’ex velino si sono scontrati e per il momento sembra che Pierpaolo non sia intenzionato a tornare sui propri passi.