Tommaso Zorzi ha raccontato un esilarante aneddoto riguardante la sua infanzia nella casa del Grande Fratello Vip.

Al Grande Fratello Vip si è parlato di calcio e Tommaso Zorzi ha rivelato per la prima volta un aneddoto (risalente alla sua infanzia) riguardante il suo tentativo di prendere parte al mondo calcistico.

Tommaso Zorzi, l’aneddoto al GF

Per la prima volta Tommaso Zorzi, influencer di successo, ha rivelato che da bambino avrebbe tentato di giocare a calcio.

Sua madre lo iscrisse con tutto il necessario in una squadra di calcetto quando lui aveva appena 7 anni, ma fin dalla prima giornata di esercizio fu chiaro che per Zorzi il calcio non sarebbe mai stato lo sport della vita: “Mia mamma mi iscrisse a calcio quando avevo 7 anni. Una lezione. Arrivo sul campo e il mister ha urlando dicendo di metterci in fila e rivolgendosi a me ‘Zorzi mettiti lì’.

Io ho risposto con un ‘Non mi devi dire cosa fare’, prendo e vado, con mia mamma che mi guardava sconvolta. Sono durato tre minuti sul campo! Avevo anche tutto l’occorrente eh. La mia carriera calcistica è durata tre minuti”, ha raccontato l’influencer a Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta, divertiti dal suo racconto.

Nella casa del Grande Fratello Vip Zorzi ha conquistato l’attenzione dei telespettatori, e c’è persino chi ha insinuato che sarebbe stato più bravo lui a condurlo rispetto ad Alfonso Signorini (un messaggio aereo che insinuava questa preferenza dei fan è volato sopra la casa proprio in questi giorni).

All’interno del GF Vip Zorzi ha fatto amicizia con gli altri due concorrenti Stefania Orlando e Francesco Oppini.