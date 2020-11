La modella non ha gradito molto l'ingresso di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 6 novembre 2020, Dayane Mello si è trovata faccia a faccia con Stefano Bettarini, sua ex fiamma e concorrente ufficiale di questa nuova edizione. Qualche anno fa la modella e l’ex calciatore hanno avuto una relazione, che non è finita nel migliore dei modi.

Dayane Mello e Bettarini: scontro

Tutto è accaduto qualche anno fa, quando Dayane Mello ha partecipato come concorrente de L’Isola dei Famosi, mentre Stefano Bettarini era l’inviato del programma.

La modella è rimasta in gioco solo qualche settimana e la sera della sua eliminazione ha festeggiato con l’ex calciatore. Un flirt davvero molto corto, visto che poco dopo hanno deciso di non vedersi più. Quando il nuovo concorrente è entrato l’espressione della modella ha parlato da sola, mentre lui la salutava come se non fosse accaduto nulla. Quando è stata chiamata in confessionale, la Mello, incitata da Alfonso Signorini, ha svelato cosa c’è stato realmente tra lei e Bettarini.

“Non mi aspettavo il suo ingresso, però il pubblico sicuramente sì. Negli anni tutti mi hanno chiesto di lui e forse è arrivato il momento di chiarire: una sco**ta e basta” ha spiegato con grande schiettezza la modella.

“Mi ricordo la mia ultima giornata in Honduras: ci siamo frequentati per una notte e ci hanno scattato una foto… rubata, non da me. Arrivo in Italia e vedo che sono su tutte le copertine.

Io non volevo, quindi è andata così: io sono sicura che sia stata organizzata da lui” ha spiegato Dayane Mello. Anche Stefano Bettarini ha parlato del loro flirt. “La cosa mi ferisce, una donna che dice una cosa di una sco**ta con un uomo va bene, il contrario no. Si commenta da sola, anche perché della signorina Mello non conoscevo l’esistenza fino a quando gli autori dell’Isola non mi hanno dato il nome dei partecipanti.

Quando è uscita doveva stare nel villaggio per una settimana, per cui ci siamo frequentati. Ero in diretta quando tu hai fatto delle esclamazioni su di me, poco carine e poco rispettose. Beccarmi un cogl**ne da te è un complimento, ma se sono entrato al GF per la seconda volta non è certo per te. Io non ti ho usato per una copertina. Le copertine le ho sempre avute, anche da solo, senza nessuna donna. Gli autori hanno tutte le nostre chat e i messaggi che ci siamo mandati. Tu hai visto i paparazzi, per cui non dare a me del cog**one” ha spiegato il calciatore. Il conduttore è dovuto intervenire per il linguaggio utilizzato da entrambi, ma Signorini ha chiarito che tra gli autori dell’Isola era presente anche un fotografo dei vip, per cui non è stato Bettarini ad avvisare i paparazzi. A questo punto la Mello gli ha chiesto scusa.