GF Vip, Tommaso Zorzi e la sorpresa della sorella Gaia

Nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della sorella Gaia.

Nel corso della sedicesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della sorella Gaia. Ecco cosa è successo.

Tommaso Zorzi e la sorella Gaia

“Sono quasi sei anni che non viviamo più insieme per via dell’università.

Io ho avuto tante mancanze con lei ma è una di quelle persone tra le cui braccia mi sentirò sempre a casa. Mi manca tantissimo. La cosa che mi manca di più è ridere insieme, noi passavano le notti intere a ghignare che poi abbiamo lo stesso umorismo”, ha raccontato Tommaso Zorzi prima di vederla.

Poco dopo ecco apparire in collegamento proprio la sorella Gaia che ha affermato: “Io ho fatto di tutto per mettermi in contatto con te.

Ti seguo ogni giorno e ho fatto di tutto per parlarti, addirittura pagare un glovo che urli fuori dalla casa. Qui fuori va tutto bene, mi hanno scritto tutti i tuoi amici. La mamma ha detto di dirti che hai mostrato l’uomo meraviglioso che sei. Sei entrato con il piglio giusto e ti sei fatto conoscere sia per la parte divertente sia per quella più vulnerabile. Non sono mai stata cosi fiera di essere tua sorella”.

Tommaso Zorzi ha replicato: “Mi manchi moltissimo Gaia. Ogni giorno sento la vostra mancanza e vorrei mandarti un messaggio. Appena esco da qua in qualsiasi parte del mondo ci vediamo”. La sorella dell’influencer ha poi raccontato un aneddoto che non è passato di certo inosservato: “Lui da piccolo imitava Kim Kardashian e a me faceva fare la sua assistente!”.

Chi è Gaia Zorzi

Nata a Milano il 27 febbraio 1998, Gaia Zorzi ha studiato a Londra e spesso assieme al fratello, in presenza della mamma, parlano volutamente in inglese. Sui social, in particolar modo su Instagram creano spesso siparietti divertenti per la gioia dei loro fan.

Per quanto concerne la vita privata si sa ben poco, con Gaia fidanzata con Victor Gerberding. Assieme al fratello ha preso parte, sempre con il fratello Tommaso, a una puntata di Cortesie per gli ospiti, noto programma di Real Time.

Ma non solo, collabora anche con il sito Torcha dove vengono affrontati tutti i temi legati all’attualità.