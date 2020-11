Silvia Di Stefano è la figlia di Lena Biolcati, ex compagna di Stefano D'Orazio.

Stefano D’Orazio ha avuto una lunga storia d’amore con la sua compagna storica Lena Biolcati. Silvia Di Stefano è la figlia della cantante, ma per il batterista dei Pooh è stata come una vera e propria figlia. Si è sempre considerato come un vero genitore, visto che le è stato a lungo accanto e l’ha cresciuta.

Chi è Silvia Di Stefano

Silvia Di Stefano è stata la figlia acquisita di Stefano D’Orazio. La donna è cresciuta con lui, che le ha fatto da papà nonostante non fosse sua figlia naturale. Ora che Stefano D’Orazio non c’è più, per lei è un momento davvero tragico e drammatico, perché ha perso la persona che per tutta la sua vita le è stato accanto. La donna è nata a Trecate, in provincia di Novara, e ha 34 anni.

Ha deciso di seguire le orme della sua mamma e del suo amatissimo patrigno, inseguendo il sogno della musica, dopo essersi diplomata e aver frequentato la scuola Ribalte di Enzo Garinei a Roma.

Nel 2002 ha avuto la sua prima grande occasione, quando era ancora molto giovane, e ha avuto l’opportunità di recitare nel musical Pinocchio, della Compagnia della Rancia. “Il grande fuoco che ho dentro, quello per cui non riesco mai a fare a meno di un palco, è la chiave per emozionare nella grande arte chiamata musical” aveva dichiarato, come riportato da Tiburno.tv.

“Sono cresciuta a pane e musica tra le note dei Pooh” ha spiegato la donna, che quando finirà l’emergenza Coronavirus tornerà sicuramente a calcare un palco.