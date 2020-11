Rosalinda Cannavò è apparsa molto dubbiosa nella Casa del Grande Fratello Vip in merito al suo fidanzato Giuliano: le esternazioni dell'attrice

Nelle scorse ore Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, è apparsa alquanto malinconica nella casa del Grande Fratello Vip. L’attrice siciliana ha infatti vissuto alcuni momenti di sconforto pensando al suo fidanzato Giuliano. In particolare la giovane si è detta preoccupata per la possibile reazione di lui al suo percorso all’interno del reality show di Canale 5.

“Non faccio le cose con malizia” ha spiegato Rosalinda a Francesco Oppini, confidandogli di aver paura che Giuliano possa fraintendere i suoi comportamenti. Chiaramente Adua si riferiva alla simbiotica vicinanza con Dayane Mello, con la quale ha instaurato un’amicizia che pare andare oltre un normale rapporto di stima e confidenza.

“Lui mi vuole bene, ma mi giudica” ha precisato ancora l’attrice parlando con il collega Massimiliano Morra, che le ha poi offerto il suo conforto.

Rosalinda non è forse più sicura del suo rapporto con il fidanzato? Probabilmente è solo un po’ confusa, sta di fatto che a un certo punto è persino scoppiata in lacrime. Lei e Giuliano stanno insieme da tempo e lui le è stato accanto nei momenti più difficili, come quando si è ammalata di anoressia.