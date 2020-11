Imma Polese si è sfogata per l'emergenza Coronavirus affermando che il suo Castello delle Cerimonie avrebbe annullato oltre 400 eventi.

Imma Polese ha raccontato come a causa dell’emergenza Coronavirus il Castello delle Cerimonie sia inattivo ormai da mesi e di come sia stata costretta ad annullare oltre 400 eventi.

Coronavirus: il Castello delle Cerimonie

Imma Polese, figlia del compianto Antonio Polese, ha confessato come anche la sua attività – il famoso Castello delle Cerimonie – abbia subito un vero e proprio tracollo a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Da mesi anche la struttura – così come molte altre strutture nel settore della ristorazione e degli eventi – ha subito un completo blocco delle proprie attività, e oltre 400 sarebbero stati gli eventi in programma annullati: “A oggi purtroppo abbiamo cancellato ogni evento. Questo 2020 è da dimenticare completamente, tra dolori, lutti e morte sociale”, ha confessato Imma Polese, che porta avanti con orgoglio l’attività di famiglia ereditata da suo padre, Don Antonio.

Imma ha affermato che il nuovo dpcm entrato in vigore per far fronte all’emergenza sanitaria avrebbe costretto lei e il suo staff a “pensare in negativo” anche verso il futuro: “L’ultimo decreto ci costringe a pensare negativo, non riusciamo a trovare speranze o sorrisi. Abbiamo sempre avuto numero alti, davamo da lavorare a oltre cento persone. Quest’anno segniamo il punto zero”, ha affermato la donna. La figlia di Don Antonio ha anche dichiarato che le prime prenotazioni ricevute per i prossimi matrimoni in programma sarebbero per il 2022 (e del resto a causa dell’emergenza in corso sono numerose le coppie, famose e non, che hanno deciso di rinviare la data delle loro nozze a quando la pandemia sarà conclusa).