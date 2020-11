Patrizia De Blanck è tornata ad attaccare Stefania Orlando. Il marito della conduttrice ha preso le sue difese via social.

Il marito di Stefania Orlando ha mostrato via social la sua insofferenza nei confronti della contessa Patrizia De Blanck, che più volte nella casa del GF Vip se l’è presa con la showgirl.

Stefania Orlando: il marito

Simone Gianlorenzi ha scritto via social un post al vetriolo contro Patrizia De Blanck, che più volte all’interno della casa ha mostrato la sua insofferenza nei confronti della moglie, Stefania Orlando.

Oltre ad averla apertamente criticata con gli altri concorrenti, la contessa ha preso a male parole la conduttrice quando dei fan si sarebbero appostati fuori dal giardino del reality show gridando complimenti nei suoi confronti (e Stefania Orlando li avrebbe prontamente ringraziati). “Contessa, lei sta mettendo a dura prova la mia educazione e la mia pazienza…”, ha scritto Gianlorenzi, lasciando dintendere di non nutrire alcuna simpatia verso la De Blanck.

#contessa Lei sta mettendo a dura prova la mia educazione e pazienza… #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) November 11, 2020

In tanti sui social hanno preso le difese di Stefania Orlando, che più di una volta è stata votata per la nomination proprio dalla contessa (la quale, in questo momento, sembrerebbe prediligere Andrea e Enock nella casa del GF Vip).

Le due in qualche occasione si sono anche confrontate e chiarite, ma a quanto pare la contessa non andrebbe proprio d’accordo col temperamento della conduttrice. Chi sarà tra le due a lasciare per prima la casa del reality show? Molti telespettatori in queste ore si stanno schierando contro Patrizia De Blanck.