Amici 20, Alessandra Amoroso in lacrime: “Mi mancano”

Le parole di Alessandra Amoroso durante la prima puntata di Amici 20.

La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi è iniziato oggi, 14 novembre 2020, e alcuni allievi della scuola sono già stati scelti e presentati. In studio erano presenti molti famosi ex allievi, come Gaia Gozzi, Irama, Stash, Elodie, Diana Del Bufalo e Alessandra Amoroso.

Quest’ultima, alzandosi per consegnare la maglia al cantautore Giulio Musca, ha fatto un discorso molto importante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UOMINI E DONNE FANS (@uominiedonneoficial)

Alessandra Amoroso ad Amici 20

Alessandra Amoroso, ospite ad Amici 20, ha cantato la canzone che l’ha resa famosa, ovvero Immobile.

La cantante ha voluto cantarla senza musica, una versione molto emozionante e struggente, molto adatta a questo momento in cui la musica purtroppo sembra essersi fermata. Guardando il video dei suoi momenti nella scuola, Alessandra non è riuscita a trattenere le lacrime e, dopo qualche consiglio al nuovo concorrente, ha voluto esprimere tutta la sua commozione per il momento di grande emergenza che stiamo vivendo, che purtroppo ha fermato molte cose.

“Mi mancano le persone che lavorano con me” ha ammesso Alessandra Amoroso, che ha sottolineato di avere una gran voglia di andare in tour ed esprimendo la sua vicinanza a tutti coloro che lavorano in questo ambiente, anche e soprattutto quelli che sono dietro le quinte. “Hai detto una cosa bella perchè sono tante le persone che sono rimaste senza un lavoro” ha spiegato Maria De Filippi, cercando di rassicurarla.

Alessandra, insieme ad altri settanta artisti, ha partecipato a Scena Unita, fondo che sostiene i lavoratori della musica e le loro famiglie. Riferendosi alle sue lacrime, la Amoroso ha cercato di sdrammatizzare dicendo che “non è cambiato niente” da quando era nella scuola.