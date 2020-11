Milly Carlucci in lacrime: “Scusate, sono una madre anche io”

L'emozione di Milly Carlucci in diretta a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle è arrivato alla sua semifinale di questa edizione, andata in onda ieri sera, 14 novembre 2020. La puntata è stata ricca di grandi emozioni, in alcuni momenti anche molto commoventi, e di grandi colpi di scena. Elisa Isoardi è stata ripescata e sono stati annunciati i finalisti di questa edizione.

Milly Carlucci è arrivata alle lacrime.

Milly Carlucci in lacrime

I finalisti di questa edizione di Ballando con le Stelle sono: Daniele Scardina, Elisa Isoardi, Alessandra Mussolini, Costantino della Gherardesca, Paolo Conticini, Tullio Solenghi e Gilles Rocca.

Ad annunciarli è stata Milly Carlucci, che ha deciso di mandare in finale sia la Isoardi che Solenghi, che erano arrivati allo spareggio. Le emozioni, però, non hanno riguardato solo i finalisti. Durante la puntata i protagonisti hanno avuto l’occasione di ballare a sorpresa con una persona a loro molto cara e questo ha emozionato tutto il pubblico. Milly Carlucci non è riuscita a trattenere le lacrime durante la performance di un concorrente, lasciando senza parole la giuria.

Daniele Scardina, durante la semifinale, si è esibito insieme alla sua mamma, sulle note di Hallelujah di Cohen. Il loro incontro e il loro lungo abbraccio ha emozionato tutti, sia nello studio che a casa. La conduttrice si è lasciata trasportare dalla forte emozione, arrivando alle lacrime. “Milly ma stai piangendo?” hanno chiesto i giurati, stupiti da questa sua improvvisa emozione. “Si, scusate…Sono una mamma anche io” ha risposto la Carlucci, che è stata accompagnata da tantissimi applausi.