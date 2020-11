Dopo la tremenda lite con Selvaggia Roma, Elisabetta ci è andata giù pesante anche con Pierpaolo, mettendolo a confronto con Briatore

Nelle scorse ore Elisabetta Gregoraci si è trovata a litigare pesantemente con Selvaggia Roma dopo averla sentita sparlare di lei nel Cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli. La sfuriata della showgirl ha poi finito per travolgere anche il povero gieffino, accusato nella fattispecie di non averla difesa in merito alla loro speciale amicizia.

In realtà l’ex velino aveva preso le parti della Gregoraci, tuttavia non quando lei aveva origliato dalla Casa le cattiverie della Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

L’ex moglie di Flavio Briatore si è dunque fortemente sfogata con i suoi compagni, facendo letteralmente nero Pierpaolo.

La gieffina si è detta particolarmente stanca dei suoi continui atteggiamenti remissivi, per poi precisare a un certo punto: “Se domani entra un uomo che parla male di lui, io lo stoppo […]. Sono stata con Briatore che ha due cose sotto enormi così, a me gli uomini senza attributi non piacciono”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Come reagirà a questo nuovo affronto il modello romano? Deciderà di mettere definitivamente un punto a questa storia senza futuro? Intanto sui social sono chiaramente esplosi i più diversi commenti, molti dei quali palesemente dalla parte di Pierpaolo Pretelli, considerato un bravo ragazzo come pochi al giorno d’oggi.