Pago ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo 2021? L'indiscrezione sul cantante si fa sempre più insistente.

Dopo la partecipazione a Tale e Quale Show, Pacifico Settembre – in arte Pago – sarebbe inarrestabile: secondo i rumor in circolazione il cantante avrebbe in programma di partecipare al Festival di Sanremo 2021.

Pago a Sanremo 2021?

Stando a un’indiscrezione diventata sempre più insistente, il Festival di Sanremo 2021 potrebbe vedere tra i suoi protagonisti anche Pago.

Il cantante avrebbe già pronta la canzone per il suo debutto alla famosa kermesse, e chissà se Amadeus sarà d’accordo nell’approvarla. Per il momento sulla questione tutto tace, ma in tanti sarebbero felici di vedere Pago al Festival di Sanremo 2021 che, per il momento, è stato confermato. A causa dell’emergenza Coronavirus si era ipotizzato di posticipare lo show ai primi mesi estivi, ma per il momento il direttore artistico di questa 71esima edizione ha confermato che ad ogni modo lo show si svolgerà comunque.

In tanti non vedono l’ora di sapere chi prenderà parte alla kermesse e quali saranno gli attesissimi ospiti di questa nuova edizione.

Pago nel frattempo si gode il meritato successo ottenuto grazie alla sua partecipazione a Tale e Quale Show, dove ha conquistato pubblico e telespettatori grazie alla sua simpatia e alle sue imitazioni. L’ex concorrente del GF Vip ha svelato che l’esperienza a Tale e Quale Show gli sarebbe servita anche per trascorrere più tempo insieme a suo figlio, visto che per prendere parte alle riprese si sarebbe temporaneamente trasferito a Roma (dove il figlio del cantante vive con l’ex moglie).

Per il momento tutto tace dal profilo amoroso di Pago, che dopo la definitiva rottura da Serena Enardu sembra essere single.