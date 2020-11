Elettra Lamborghini ha sedotto ancora una volta i fan dei social con un minidress dalla scollatura mozzafiato.

Elettra Lamborghini è tornata a provocare i fan sui social con una serie di scatti bollenti. “Sposata ma non castrata”, ha specificato l’ereditiera, da poco convolata a nozze con dj Afrojack.

Elettra Lamborghini: gli scatti bollenti

Elettra Lamborghini è tornata a sedurre i fan dei social con una serie di scatti bollenti: l’ereditiera ha sfoggiato un miniato dalla profonda scollatura e che lasciava poco spazio all’immaginazione.

Sui social le foto hanno fatto il pieno di like, e con la sua solita ironia l’ereditiera ha scritto: “Sposata ma non castrata”. Di recente infatti (il 26 settembre) lei e dj Afrojack, alias Nick Van De Wall, sono convolati a nozze con una sontuosa cerimonia sul lago di Como.

Non potendosi concedere una vera e propria luna di miele per via dell’emergenza Coronavirus, la coppia ha trascorso qualche giorno a Dubai dove la Lamborghini si è lasciata immortalare dal neo sposo con dei bikini provocanti. I due sono più innamorati che mai, ma rientrati dalla vacanza hanno ripreso i rispettivi impegni di lavoro trascorrendo meno tempo insieme. La fatidica proposta di nozze era giunta lo scorso 25 dicembre, e Elettra Lamborghini ha trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus a sistemare i preparativi per il gran giorno (con la fidata collaborazione del wedding planner Enzo Miccio, che l’ha aiutata a scegliere abito e location).

Sui social i fan sono in attesa di sapere se presto la coppia allargherà la famiglia con un bebè in arrivo.