In una recente intervista Rocco Siffredi ha parlato di Belen Rodrigeuz rivelando il motivo per cui la showgirl sarebbe così desiderata

In quarantena obbligata dopo esser risultato positivo al Covid-19 insieme a tutta la sua famiglia, Rocco Siffredi ha rilasciato recentemente un’intervista da casa. In essa l’attore a luci rosse ha parlato del suo prossimo film, raccontando che la troupe sta aspettando solo lui per iniziare a girare.

Rocco Siffredi: svelamento su Belen

Il re dell’hard si è poi trovato a commentare la notizia della squalifica per quattro anni di Andrea Iannone per doping. “Si è proprio rovinato”, ha precisato Siffredi, spostando poi l’attenzione sulla sua nota ex Belen Rodriguez. In merito alla bellissima showgirl argentina, il regista di pellicole per soli adulti ha di fatto sottolineato: “Nessuno ci si vuole innamorare, l’unico che ci è cascato è stato lui…

Per portare Belen a letto non va bene la patente che hanno questi ragazzi… Ci vuole una patente molto più importante, perché… è difficile da gestire… ti manda al manicomio!”.

Secondo Rocco, peraltro, sarebbe stata proprio la rottura con Belen a far perdere il senno al pilota di Moto GP, che non sarebbe più lo stesso dalla fine della loro relazione. Nel mentre, Andrea Iannone non ci sta ad accettare la sentenza emessa dal Tas.

Risultato positivo al Drostanolone lo scorso 17 dicembre 2019, l’atleta ha sempre dichiarato di aver ingerito lo steroide mangiando della carne durante un tour in Oriente. Condannato non per aver assunto volontariamente la sostanza, il 31enne non è stato tuttavia in grado di dimostrare che si trattò di un’assunzione accidentale, come da lui appunto sostenuto.