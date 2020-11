La nota pornostar Romi Rain ha dichiarato durante una recente intervista aver guadagnato durante la pandemia somme a cinque cifre.

Se c’è un settore che al momento non conoscerebbe crisi è quello dell’industria pornografica. Ne ha parlato la nota pornostar Romi Rain che da anni produce ed edita contenuti per adulti. In una recente intervista rilasciata a Business Insider la porno diva ha parlato ha toccato molti temi in primis com’è cambiato il modo di lavorare in questo settore durante questo periodo di emergenza sanitaria, passando per la sua lunga carriera costellata da traguardi importanti il cui punto più alto è stato presentare gli AVN, conosciuti come gli Oscar del Porno.

Infine le dinamiche che una donna vive lavorando nel mondo dei contenuti per adulti rispetto ad un uomo.

Romi Rain, guadagno somme a 5 cifre

“Quando avevo 19 anni, ogni tanto posavo nuda per un sito chiamato Model Mayhem. Mi piace così tanto fare la modella e danzare che un giorno mi sono svegliata e sono andata a fare un’audizione in un locale di striptease di Los Angeles chiamato 4Play e sono diventata una spogliarellista.

Ho imparato quanto sia importante fare conversazione e creare un’atmosfera grazie a quei miei giorni nello strip club”. Lo ha dichiarato la nota pornostar Romi Rain nell’intervista rilasciata a Business Insider.

Un’intervista nella quale ha toccato molti temi in primis quello dedicato al movimento MeToo: “Ho anche una lista degli appena 20-30 uomini con cui voglio lavorare.

Nel settore sono ritenuta una diva, ma in fondo sto solo proteggendo me stessa. Il movimento #MeToo e i social media ci hanno permesso di dire più spesso di no e aiutato a rendere il settore più sicuro estromettendo le persone per i loro comportamenti sbagliati”.

L’industria pornografica ai tempi del Coronavirus

Durante questa esclusiva non sono mancate delle riflessioni su cosa significa lavorare nell’industria per adulti durante questo particolare periodo di pandemia: “È da sei mesi che non giro una scena hardcore con un’altra persona e, onestamente, non riesco a prevedere quando sarò di nuovo sul set di qualcun altro.

Inoltre, ho guadagnato più soldi negli ultimi sei mesi girando contenuti per OnlyFans e con la webcam di quanto ho guadagnato in tutto il mio primo anno di riprese sul set dei porno praticamente cinque giorni di fila alla settimana”.

Ha poi concluso dichiarando: “Le mie entrate mensili hanno cinque cifre, ma quanto queste cifre crescono dipende davvero da me. Mi sembra che la pandemia abbia reso i clienti addirittura più avidi di contenuti a tutte le ore del giorno e della notte, dato che sono ansiosi, annoiati e non vogliono pensare allo stato delle cose”.