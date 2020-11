Alla notizia che il Gf Vip continuerà fino a febbraio 2021, ecco le prime ipotesi dei concorrenti in merito alla decisione di lasciare o restare

Finalmente nella diretta di lunedì 23 novembre 2020 Alfonso Signorini ha svelato ai vipponi che il programma finirà l’8 febbraio 2021. Chiaramente le reazioni sono state tra le più disparate: da un iniziale incredulità si è infatti passato al puro sgomento, soprattutto di chi è genitore di bambini piccoli.

Per esempio, dopo la fine della puntata, Elisabetta Gregoraci ha rivelato che molto probabilmente non resterà. Rosalinda Cannavò ha invece affermato di essere pronta a restare in gioco, pur sentendo prima i suoi familiari e il fidanzato Giuliano.

Gf Vip, tra ansie e sconvolgimenti

Dello stesso parere è parso anche Andrea Zelletta, che ha confermato di voler certamente rimanere: “Dopo tutto quello che ho affrontato, non mollo”. Anche Stefania Orlando ha domandato al Grande Fratello di poter parlare con il marito e con i genitori anziani.

Dayane Mello si è invece detta d’accordo con Elisabetta, non riuscendo più a stare lontana dalla figlia. Enock Barwuah sembra deciso nel seguire le orme della Mello e della Gregoraci, mentre l’unico davvero indeciso pare Francesco Oppini, preoccupato dall’andamento delle sue attività lavorative. Anche Tommaso Zorzi è sembrato parecchio affranto alla notizia del prolungamento del reality, deluso peraltro dal tentennamento dell’amico.

Chi invece sembra aver preso la novità con molta più pacatezza e filosofia sono stati Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli.

Si presume infine che le nuove arrivate Giulia Salemi e Selvaggia Roma non si pongano nemmeno il problema, tant’è che non sono state nemmeno considerate nell’eventualità di poter decidere di lasciare il gioco a dicembre.