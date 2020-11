GF Vip, Tommaso Zorzi conquista il pubblico con lo smalto nero

Alfonso Signorini è stato conquistato dal look dark di Tommaso Zorzi, con tanto di smalto nero alla "Ivan Cattaneo"

Nel corso della ventunesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è stato conquistato dal look dark di Tommaso Zorzi, con tanto di smalto nero alla “Ivan Cattaneo”, così come sottolineato dallo stesso conduttore.

Il look di Tommaso Zorzi

Concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha ammaliato il pubblico a casa con il suo look dark, con tanto di smalto nero e matita nera. A tal proposito lo stesso Alfonso Signorini ha dapprima posto l’attenzione sulla camicia del noto influencer, per poi aggiungere: “Pure lo smalto … adoro“. Il conduttore ha quindi aggiunto: “Gli autori, che sono il meglio che c’è sul mercato, mi hanno detto di dirti che sembri Ivan Cattaneo“.

A proposito di Tommaso Zorzi, sempre nel corso della ventunesima puntata, il conduttore ha posto l’attenzione sull’amicizia che lo lega a Francesco Oppini. In particolare ha mostrato una clip in cui Dayane Mello e Rosalinda si chiedono: “Chi è Francesco? Quello dell’inizio o quello che pende dalle labbra di Tommaso?”. A tal proposito l’influencer ha affermato: “Nessuno ha bisogno di me.

Io non sono Gesù Cristo qua dentro”. Alla domanda di Signorini su come consideri Francesco, Zorzi ha quindi risposto: “il mio Raimondo”. Il figlio di Alba Parietti dal suo canto ha ribadito: “È come fosse un fratello”.