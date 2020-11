Iva Zanicchi ha annunciato via social la scomparsa del suo adorato fratello. Come lei l'uomo era risultato positivo al Coronavirus.

Un terribile lutto ha colpito Iva Zanicchi: suo fratello, come lei risultato positivo al Covid, è scomparso. La cantante ha scritto un tragico post d’addio sui social, dove in tanti si sono stretti attorno a lei con parole d’affetto.

Iva Zanicchi, il fratello è morto

Con un drammatico post via social Iva Zanicchi ha annunciato di aver perso suo fratello a causa del Coronavirus. Nei giorni scorsi la cantante aveva confessato di esser stata contagiata durante un incontro con i familiari, che come lei erano tutti risultati positivi al Coronavirus.

“Sono distrutta, sono l’unica che è tornata a casa negativa”, aveva dichiarato dopo esser stata dimessa dall’ospedale. In seguito al suo ritorno a casa la cantante aveva espresso preoccupazione proprio per suo fratello, le cui condizioni sarebbero state rese ancor più gravi dai problemi al cuore. L’uomo purtroppo non ce l’ha fatta. “Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio”, ha scritto la cantante via social.

Al suo dolore si sono uniti tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo, uno su tutti Cristiano Malgioglio, che ha commentato scrivendo: “Iva tesoro, che tristezza… sentire questa notizia. Ti sono vicino con tutto il mio affetto e ti stringo nel mio abbraccio.” Come lui anche molti fan di Iva Zanicchi hanno espresso il loro dispiacere alla cantante facendole le loro condoglianze. Iva Zanicchi fortunatamente è risultata negativa, e dopo alcuni giorni di ricovero ha potuto lasciare l’ospedale.