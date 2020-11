Dopo la bufera scoppiata a Detto Fatto a seguito del tutorial su come fare la spesa coi tacchi, l'insegnante Emily Angelillo svela la verità

Una grossa bufera si è riversata sulla Rai durante la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Detto Fatto di Bianca Guaccero è infatti andato in onda un tutorial su come fare la spesa sui tacchi, eseguito da Emily Angelillo, ballerina professionista nonché insegnante di pole dance.

La giovane ha definito la giornata di mercoledì 25 novembre 2020 come la più triste della sua vita, precisando di non voler certo insegnare alle donne a fare la spesa.

“Volevo destare una risata in un momento difficile. Da ciò è scaturito un polverone, la cosa più brutta è stato proprio il modo in cui è venuta fuori la mia persona. Era la prima volta per me a Detto Fatto, ho 38 anni […], non sono all’inizio della mia carriera, sono andata lì per fare una lezione”.

Peccato che il tutorial non sia stato apprezzato da tantissime donne che seguivano il programma da casa, la cui scelta pare tuttavia non esser dipesa dalla Angelillo.

“Sul loro copione e su come hanno dato il taglio alla cosa non voglio esprimermi”, ha precisato ancora la donna, che desidera solo dissociarsi dalle accuse mossele sui social.

“Sessismo veramente no, io vivo per le donne, per l’emancipazione […]. Non volevo assolutamente offendere le donne […]”.