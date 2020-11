Un audio nella Casa nel Gf Vip avrebbe rivelato la probabile data del ritiro dei concorrenti che non vogliono continuare fino a febbraio 2021

Il Grande Fratello Vip 5, ormai è chiaro a tutti, si prolungherà fino al prossimo 8 febbraio 2021. Tuttavia, come già sappiamo, per contratto gli inquilini attualmente nella Casa sono chiamati a restare fino al prossimo 4 dicembre, quando teoricamente ci sarebbe dovuta essere la finale del popolare reality di Canale 5.

All’annuncio del prolungamento del programma da parte di Alfonso Signorini nella scorsa diretta, i vipponi hanno saputo di non essere chiaramente obbligati a restare in gioco. Entro un certo tempo debito, avranno dunque modo di riflettere sul fatto di rimanere o di andare via dalla magione di Cinecittà. Ma entro quando potranno decidere se restare o meno? A rispondere a tale domanda sono stati involontariamente Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

Durante una loro conversazione in codice, i due amici hanno infatti rivelato che avranno tempo fino al 4 dicembre prossimo.

La loro rivelazione, in un audio non censurato dal Grande Fratello Vip, dovrebbe pertanto essere veritiera.

Solo allora sapremo dunque quali saranno i Vip che vorranno ritirarsi. I più propensi a lasciare il gioco sembrano essere per il momento Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini ed Enock Barwuah, che solo poche ore fa ha mostrato un malessere improvviso facendo preoccupare compagni e telespettatori. La data di uscita dei rinunciatari dalla porta rossa dovrebbe poi avvenire nel corso della diretta di lunedì 7 dicembre.